Все кандидаты на пост мэра Тбилиси проведут дебаты 21 сентября

Во вторник, 21 сентября, в эфире Первого канала в Грузии пройдут дебаты всех кандидатов в мэры Тбилиси. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканалы.

На участие в дебатах дали свое согласие все 16 кандидатов в мэры столицы. Для дебатов была подготовлена специальная открытая студия по адресу Белиашвили, 68.

"У всех участников дебатов будут одинаковые условия для того, чтобы донести свое видение до избирателей", - приводит сообщение телеканала "Грузия Online".

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года. За пост столичного градоначальника поборются: Каха Каладзе (Грузинская мечта); Ника Мелия (Единое национальное движение); Тамар Кекенадзе (Третья сила); Георгий Гахария (За Грузию); Георгий Ломия (Альянс патриотов); Ана Бибилашвили (Лело); Михаил Кумсишвили (Лейбористская партия); Георгий Кутателадзе (Грузия); Теймураз Бобохидзе (Мамули); Георгий Лагидзе (Будущая Грузия); Аринзе Ричард Огбунуджу (Наша Единая Грузия); Кетеван Накашидзе (Социальная справедливость); Евгений Гвиниашвили (Социалистическая партия трудящихся); Заза Хатиашвили (Свободная Грузия); Ана Долидзе (За народ); Георгий Гачечиладзе (партия Зеленых).