Полицейский рассказал, как ему удалось задержать стрелявшего в Пермском университете (ВИДЕО)

Задержавший студента, открывшего стрельбу в Пермском госуниверситете, сотрудник ДПС Константин Калинин рассказал, как ему удалось обезвредить преступника. Соответствующее видео распространила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

По словам правоохранителя, утром он был на службе: вместе с напарником они оформляли ДТП, когда в кабинет забежал очевидец, рассказавший, что рядом с университетом происходит стрельба.

Полицейские оперативно прибыли на место событий, где увидели, что из университета выбегают люди, раздаются звуки стрельбы. "Напарник занялся организацией эвакуации людей, а я побежал к главному входу", - уточнил Калинин.

"Забежал в здание, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лесенкам, окрикнул его: "Бросай". После этого молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему я зафиксировал его движение, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь", - пояснил он.

В итоге нападавший получил тяжелые ранения, но выжил.

В результате его действий погибли шесть человек, ранены 24.