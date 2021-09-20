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Глава Европарламента угодил в больницу с пневмонией

Глава Европарламента угодил в больницу с пневмонией

У председателя Европарламента Давида Сассоли диагностировали пневмонию. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

В настоящее время он находится в больнице в Страсбурге. "В результате обследования была диагностирована пневмония, после чего было проведено соответствующее лечение. Он находится в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили также, что Сассоли угодил в больницу 15 сентября, во время пленарной сессии Европейского парламента, передает ТАСС.

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