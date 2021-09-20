Эрдоган открыл в Нью-Йорке здание "Турецкого дома"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия "Турецкого дома" (Türkevi) в Нью-Йорке.

"Турция создала шедевр, который отражает ее величие и возрастающую мощь", - заявил турецкий лидер в своей речи на мероприятии, отметив, что Türkevi станет отражением места Турции на мировой арене “в преддверии 100-летия республики”, которое будет отмечаться в 2023 году, - передает турецкое информационное агентство Анадолу.

В церемонии открытия принял участие и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который выразил по этому поводу "искреннюю признательность" за "огромное великодушие" и поддержку, проявленную Турцией по отношению к беженцам.

Новое 35-этажное здание Türkevi ("Турецкий дом") в Нью-Йорке расположено напротив штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, в нем также разместятся Постоянное представительство Турции при ООН и Генеральное консульство Турции в Нью-Йорке.

Напомним, здание было приобретено у американского IТ-гиганта IBM в 1977 году благодаря усилиям министра иностранных дел Турции Ихсана Сабри Чаглаянгила.