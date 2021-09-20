Украина взялась решить газовый кризис в Европе

Украинская ГТС будет в состоянии обеспечить газом Евросоюз и готова предоставить дополнительные мощности для его транзита, чтобы покрыть потребность Европы, - заявил сегодня глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Мы инвестируем много средств в ремонт инфраструктуры, техническое обслуживание, обучение специалистов, поэтому украинская ГТС является надежной и безопасной. И мы готовы предоставлять дополнительные мощности прокачки газа в размере, превышающем "Северный поток - 2". То есть сегодняшние потребности Европы мы можем удовлетворить имеющимися мощностями на Украине без российского газопровода", - цитирует Макогона пресс-служба компании, передает РИА Новости.

Украина может решить "газовый кризис" в Европе и транспортировать газа в два раза больше, чем газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2", - заверил Макогон, подчеркнув, что Украина никогда не подводила европейских партнеров, и поставки газа никогда не прерывались по вине Киева.

Напомним, по данным венгерской торговой платформы RBP, "Газпром" не стал бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь.