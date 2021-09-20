Украина взялась решить газовый кризис в Европе
Украинская ГТС будет в состоянии обеспечить газом Евросоюз и готова предоставить дополнительные мощности для его транзита, чтобы покрыть потребность Европы, - заявил сегодня глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Мы инвестируем много средств в ремонт инфраструктуры, техническое обслуживание, обучение специалистов, поэтому украинская ГТС является надежной и безопасной. И мы готовы предоставлять дополнительные мощности прокачки газа в размере, превышающем "Северный поток - 2". То есть сегодняшние потребности Европы мы можем удовлетворить имеющимися мощностями на Украине без российского газопровода", - цитирует Макогона пресс-служба компании, передает РИА Новости.
Украина может решить "газовый кризис" в Европе и транспортировать газа в два раза больше, чем газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2", - заверил Макогон, подчеркнув, что Украина никогда не подводила европейских партнеров, и поставки газа никогда не прерывались по вине Киева.
Напомним, по данным венгерской торговой платформы RBP, "Газпром" не стал бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь.
Вестник Кавказа
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