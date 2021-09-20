Энергоблок Ростовской АЭС №1 встал на плановый ремонт

Энергоблок № 1 Ростовской АЭС отключили от сети и вывели в средний планово-предупредительный ремонт (ППР), в который войдет ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива, основного оборудования реакторного отделения и всех трех систем безопасности.

"На ППР мы запланировали большой объем работ по модернизации энергоблока № 1. В частности, специалисты модернизируют информационно-вычислительную систему блока и заменят трубопроводы систем безопасности", - рассказал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов, передает портал Юга.ру.

Цель регулярных ППР на любых российских АЭС - поддержание стабильного рабочего состояния оборудования для безопасной выработки электроэнергии, - подчеркнули в пресс-службе станции.

Напомним, 18 сентября на Ростовской АЭС после капитального ППР включили в сеть энергоблок № 2. Сейчас энергоблоки № 2, 3 и 4 Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности.