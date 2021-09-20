19 лет назад ледник Колка убил 125 человек

Вечером 20 сентября 2002 года на Кармадонскую горную котловину и Геналдонское ущелье Северной Осетии сошел ледник Колка. Ледник протянулся вдоль северного склона Казбеко-Джимарайского горного массива, начинаясь на высоте 4780 метров, заканчиваясь на отметке 1981 метр. Сход его был стремительным – огромные массы льда, камней и грязи двигались со скоростью в 200 км/час. Издалека в вечерней темноте ледник никто не заметил; был слышен лишь грохот, быстро приближающийся к людям со снежных вершин. Только на утро стал понятен масштаб ледниковой трагедии.

Колка унесла жизни 125 человек, в числе которых была съемочная группа Сергея Бодрова – младшего. Были погребены селение Нижний Кармадон, база отдыха в Геналдонском ущелье, лечебные ванны известного на всю страну курорта "Кармадон", линии электропередач, дорога из Кобанского ущелья в Кармадонскую котловину. Среди погибших, помимо участников съемочной группы, оказались местные жители, отдыхающие, беженцы, живущие в то время в санатории.

Шок охватил Северную Осетию. Это были излюбленные места жителей республики – до экзотических скал, чудных пейзажей горной долины, горячих лечебных ванн, извергающихся из земли источников, известных россиянам как вода "Кармадон", из Владикавказа полчаса езды на автомобиле по добротной асфальтированной дороге.

Спасательные работы только усиливали ощущения трагедии – с верхних слоев рухнувшегося ледника в первые дни удалось извлечь тела нескольких погибших, точнее то, что осталось от них, без рук, ног и голов. Спасатели, альпинисты, добровольцы помчались в Кармадонскую горную котловину со всей России, помогали искать останки людей, надеялись хоть кого-нибудь спасти от гибели, но уже тогда бывалые горцы – местные жители обреченно махали руками, мол, в этом месиве выжить было невозможно. Несмотря на все это, следы киногруппы и других погибших пытались обнаружить более полутора лет. Увы, тщетно.

Как рассказали очевидцы, киногруппа в тот день, 20 сентября 2002 года, закончила съемки сразу после захода солнца. Часть ее ночевала в селении Тменикау (оно расположено на горном хребте и осталось нетронутым, что лишний раз говорит о глубоких экологических знаниях горцев, строящих дома в безопасных местах), но большая часть решила уехать во владикавказскую гостиницу. Возможно, ей бы удалось пробраться по Геналдонскому ущелью невредимой, но вмешался злой рок: принимавшие участие в съемках фильма "Связной" местные жители предложили московским гостям заехать на поминки в селение Нижний Кармадон. Была пятница, у осетин поминки по недавно ушедшим людям проходят именно в этот день. Киношники, видимо, не смогли отказаться от приглашения, поскольку осетинские траурные обряды в народе сохранились с давних пор, они самобытны, наполнены благородством и состраданием. Возможно, киногруппа проявила уважение к местным жителям, радушно помогавшим им в съемках. Так или иначе, но автомобили группы видели примерно около 20 часов у второго тоннеля Геналдонского ущелья. Селение Нижний Кармадон оказалось полностью погребенным Колкой. Оно было построено уже в советское время для обслуживающего персонала санатория "Кармадон" вопреки всем традициям горцев – в беззащитной низине, у реки, продуваемое всеми ветрами из выходящих в котловину ущелий.

Геналдонское ущелье. Один из заброшенных после схода Колки старых тоннелей

Сразу после трагедии один из местных жителей рассказал мне, как он и его спутники чудом избежали гибели в тот вечер. "Мы, несколько жителей селения Даргавс, добирались из Владикавказа на УАЗе-"буханке". Наша дорога пролегает по Геналдонскому ущелью, выходит в Кармадонскую котловину и вьется по серпантину на перевал, за которым уже и наше село. На выезде из ущелья, сразу за так называемыми "Геналдонскими воротами", расположено огороженное святое место – путник обязан подойти к нему, помолиться, пожертвовать "мысайнаг" - деньги на содержание места. В осетинских традициях надо выпить стопочку араки, которая всегда находится здесь. Мы так и сделали, даже чуть задержались, поскольку женщины, сидящие в "буханке", и которым запрещено подходить к святому место, начали нас торопить, мол, уже темно, а ехать еще долго. Как только наша "буханка" взобралась на серпантин, послышался гул, словно прямо над нашими головами строем пронеслись сверхзвуковые истребители. Но откуда они в горах, да еще прямо над головами? Мы выскочили из автобуса, гул только нарастал, был уже не над нами, а, напротив, исходил из лежащей внизу Кармадонской котловины. И вдруг осеннее тепло вечера сменилось резким холодом, словно мы перенеслись из ласкового сентября в суровый январь. Гул постепенно пропал, точнее растворился в сотнях мелких щелчков и потрескиваниях в глубине ущелья. Мы обомлели, поняв: что-то недоброе произошло на нашей земле…. Вернуться назад, в зону бедствия, нельзя – дорога внизу уничтожена. Но что бросилось в глаза – ледниковая масса прошла в непосредственной близости от того самого святого места, странным образом совсем его не задев. Вот, что значит святое место, выбранное нашими предками! Господь его им указал", - заключил мой собеседник.

Ученые до сих пор не пришли к окончательным выводам о причинах обрушения Колки. Одни говорят о сейсмической версии, другие – о вулканической, третьи – о метеорологической. Гляциологи напоминают, что лето 2002 года в горах Осетии выдалось теплым и дождливым. Большие массы дождевой воды могли проникнуть под основание ледника, приведя его в движение, фактически сбросив в ущелье. Местные ученые обратили внимание, что до конца 1980-х годов в ущельях, идущих к Казбеко-Джимарайскому горному массиву, располагались гляциологические посты и метеопункт. Колка уже сходила в эти ущелья в 1902-ои и 1969 году, были жертвы, но не так много, как в 2002 году. После перестроечного развала за ледником наблюдать перестали. И Колка наказала людей за беспечность.

Речка Геналдон с годами пробила путь сквозь ледниковые массы, строители проложили новую дорогу. Завалы из льда и грязи в Кармадонской горной долине подтаяли. На их месте сегодня заросли облепихи. Ее ярко-оранжевые ягоды поспевают как раз к сентябрю – словно природные цветы в память о погибших здесь 19 лет назад.