Россия направила заявку на проведение ЧЕ по баскетболу

Россия подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации баскетбола (FIBA).

На проведение турнира также претендуют Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия, при этом киприоты и финны готовы принять только групповой этап.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу пройдет в сентябре 2025 года в четырех странах, одна из которых также примет финальный этап турнира.