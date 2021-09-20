Госрезерв Украины бьет тревогу по запасам зерна - СМИ

Отсутствие финансирования привело к снижению запасов зерна на Украине до критически низкого уровня, - сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на Госрезерв страны.

"Из-за отсутствия финансирования на пополнение запасов материальных ценностей государственного резерва из общего фонда государственного бюджета в течение последних 10 лет, на сегодняшний день запасы зерна находятся на критическом уровне. Ассигнования общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в том числе зерна нового урожая, законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" не предусмотрены", - сообщает агентство со ссылкой на сообщение ведомства, передает РИА Новости.

"Сейчас на предприятиях хранится зерно урожаев 1999-2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения в два года. Это может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правительство не будет иметь источников для оказания помощи экономике Украины, что является потенциальной угрозой национальной безопасности государства", - заявили в украинском Госрезерве.