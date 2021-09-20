ENEMO будет наблюдать за выборами в Грузии

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) направила миссию в Грузию с целью мониторинга на предстоящих выборах в органы местного самоуправления. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте организации.

Миссия наблюдателей будет состоять из шести человек, которые будут базироваться в Тбилиси. Дополнительно 20 краткосрочных наблюдателей направят на разные избирательные участки за день до голосования. Эти наблюдатели будет следить за открытием участков, ходом голосования и подсчетом голосов по всей Грузии.

По итогам мониторинга наблюдательная миссия ENEMO подготовит отчет об общей политической и избирательной среде, который будет включать в себя рекомендации в связи с улучшением избирательной среды.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.