Уставной капитал "Почты России" увеличится на 200 млрд рублей

АО "Почта России" собирается увеличить уставный капитал на 200 млрд рублей с нынешних 15,75 млрд рублей, разместив в пользу государства 200 млн акций номиналом 1 тыс рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Совет директоров "Почты России" рекомендовал единственному акционеру компании - Российской Федерации - увеличить уставный капитал на 200 млрд рублей за счет допэмиссии", - сказано в заявлении.

В нем также подчеркивается, что "Почта" проведет закрытое размещение акций, в ходе которого государство внесет в уставный капитал компании денежные средства для модернизации отделений по всей стране.

Государство в качестве оплаты акций допэмиссии внесет в уставный капитал "Почты России" денежные средства для модернизации отделений по всей стране, а также 100% минус 1 акция АО "Марка", интеллектуальные права на использование системы ГИС ЖКХ и ряд объектов недвижимости, оставшихся в федеральной собственности после реорганизации ФГУП "Почта России" в акционерное общество, передает ТАСС.