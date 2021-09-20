Дагестанские врачи выписали из больницы большинство детей с отравлением

Врачи выписали из больницы большинство пациентов, отравившихся на праздничном обеда в одной из религиозных школ в Махачкале (Дагестан), - сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"В стационаре еще остаются пятеро детей и один взрослый, остальные 12 детей и 12 взрослых выписаны", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, 17 сентября в Махачкале в результате массового отравления с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 30 человек, 17 из которых - дети. Все они отравились после праздничного обеда в одном из махачкалинских медресе, - сообщили в дагестанском управлении Роспотребнадзора. По данному факту возбуждено уголовное дело.