Кабмин России принял план концепции демографической политики страны

Правительство России утвердило план по реализации концепции демографической политики, сообщил сегодня на совещании с вице-премьерами глава кабинета министров страны Михаил Мишустин.

"Впервые мы приняли такой комплексный документ, в нем объединены совершенно новые меры и механизмы наряду с уже реализуемыми", - сказал председатель правительства, отметив, что все эти меры "необходимы для достижения национальных целей социально-экономического развития", - передает ТАСС.

Прежде всего это касается увеличения численности населения и ожидаемой продолжительности жизни, а улучшение демографической ситуации невозможно и без повышения качества и доступности медицинской помощи, заботы о старшем поколении. Поэтому охрана здоровья граждан независимо от их возраста становится определяющей для выполнения поставленных задач, - - подчеркнул Мишустин, уточнив, что также план направлен на повышение рождаемости и благополучие семей с детьми.

План включает и меры по выстраиванию целостной системы поддержки семей с детьми.

"Важно, чтобы все его мероприятия были выполнены в полном объеме. От демографической ситуации зависит то, как будет развиваться наша страна", - резюмировал Мишустин.

План, рассчитанный до 2025 года, состоит из семи разделов, один из самых больших из которых посвящен вопросам поддержки семей с детьми и мерам, направленным на увеличение рождаемости. В документе также определены другие направления работы, среди которых - создание системы раннего выявления серьезных заболеваний, улучшение жилищных условий семей с детьми, сокращение травматизма на производстве, а также блоки мероприятий, которые нацелены на снижение материнской и младенческой смертности, улучшение репродуктивного здоровья, продвижение традиционных семейных ценностей и активного долголетия.