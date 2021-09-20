Жителей Ставрополья предупредили о ливне с грозой и градом в ближайшие часы

В ближайшие часы на Ставропольский край обрушится сильный дождь с грозой и градом. Об этом сообщили в краевом Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, такая погода в регионе ожидается до конца суток 20 сентября, а также весь день 21 сентября.

В ГУ МЧС России по Ставрополью предупредили о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, а также об ухудшении условий дорожного движения, повышенном риске возникновения ДТП, повреждениях опор линий связи, ЛЭП и кровли.

В ведомстве рекомендуют пешеходам и водителям быть особо осторожными при нахождении на проезжей части, а также не выходить из дому без особой на то необходимости.