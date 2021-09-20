Рябков обсудил актуальные международные вопросы с послом США

В понедельник, 20 сентября, в Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и посла США в РФ Джона Салливана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

В рамках встречи стороны обсудили некоторые актуальные международные вопросы.

Напомним, 17 сентября посол США Джон Салливан был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.