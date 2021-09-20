США готовы вернуться к выполнению ядерной сделки с Ираном

Американская администрация настроена на обсуждение ядерного досье Тегерана в Вене, а не на проведение для этого личной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в рамках нынешней сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, - сообщила сегодня ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс.

"Мы ожидаем, что наши обсуждения будут продолжаться в венском формате", - заявила она, отвечая на вопрос о том, планирует ли шеф американской дипломатии встречаться в Нью-Йорке с иранским коллегой, передает ТАСС.

Американская делегация в Нью-Йорке будет вести переговоры о возвращении к соблюдению ядерной сделки с Ираном с партнерами по пятерке СБ ООН, а также с ФРГ. "Что касается Ирана, то мы сохраняем приверженность тому пути, которым двигались: значимой дипломатии, нацеленной на то, чтобы обеспечить взаимное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий. И администрация США продолжит консультироваться в Нью-Йорке с другими членами постоянной пятерки Совета Безопасности ООН и Германией по данным вопросам, а также с друзьями и союзниками, представляющими [ближневосточный] регион", - отметила Баркс-Рагглс.