Шпажистка из России будет выступать за сборную Грузии
Российская шпажистка Арина Корнеева перешла в сборную Грузии. Соответствующую информацию подтвердили в Федерации фехтования России (ФФР).
В ФФР также сообщили, что одобрили переход 25-летней спортсменки, передает ТАСС.
Как отмечается, Корнеева уже приняла грузинское гражданство.
Напомним, Арина Корнеева является мастером спорта. Она неоднократно принимала участие во всероссийских и международных соревнованиях.
В начале сентября в сборную Грузии перешла российская фигуристка Анастасия Губанова.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться