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Шпажистка из России будет выступать за сборную Грузии

Шпажистка из России будет выступать за сборную Грузии

Российская шпажистка Арина Корнеева перешла в сборную Грузии. Соответствующую информацию подтвердили в Федерации фехтования России (ФФР).

В ФФР также сообщили, что одобрили переход 25-летней спортсменки, передает ТАСС.

Как отмечается, Корнеева уже приняла грузинское гражданство.

Напомним, Арина Корнеева является мастером спорта. Она неоднократно принимала участие во всероссийских и международных соревнованиях.

В начале сентября в сборную Грузии перешла российская фигуристка Анастасия Губанова.

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Вестник Кавказа

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