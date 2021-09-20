Шпажистка из России будет выступать за сборную Грузии

Российская шпажистка Арина Корнеева перешла в сборную Грузии. Соответствующую информацию подтвердили в Федерации фехтования России (ФФР).

В ФФР также сообщили, что одобрили переход 25-летней спортсменки, передает ТАСС.

Как отмечается, Корнеева уже приняла грузинское гражданство.

Напомним, Арина Корнеева является мастером спорта. Она неоднократно принимала участие во всероссийских и международных соревнованиях.

В начале сентября в сборную Грузии перешла российская фигуристка Анастасия Губанова.