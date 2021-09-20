Токаев поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

В понедельник, 20 сентября, состоялся телефонный разговор президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

В ходе беседы Токаев поздравил своего российского коллегу с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального собрания VIII созыва. "Исход выборов, считает президент Казахстана, имеет важное значение для укрепления внутриполитической стабильности в России", - сказано в заявлении.

Помимо этого, президент Казахстана выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате вооруженного нападения, произошедшего утром 20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета.

Напомним, с 17 по 19 сентября 2021 года в России прошли выборы в Государственной думы VIII созыва. По данным Центризбиркома, после подсчета 99% протоколов "Единая Россия" набрала 49,82% голосов, КПРФ - 19%, ЛДПР - 7,4%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,4%, "Новые люди" - 5,3%.