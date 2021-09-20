Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой "Единой России" на парламентских выборах

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня, 20 сентября, позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину и поздравил с победой правящей партии "Единая Россия" на выборах в Государственную думу, - сообщает официальный сайт главы Азербайджана.

Азербайджанский лидер оценил такой результат выборов как народную поддержку политики, нацеленной на развитие и благополучие страны. В свою очередь президент России выразил благодарность за оказанное внимание и поздравление, - передает Sputnik Азербайджан.

Также главы государств обсудили перспективы сотрудничества, отметив успешное развитие отношений, базирующихся на стратегическом партнерстве, между Азербайджаном и Россией в различных направлениях.

Главы государств также выразили уверенность в том, что между новым составом Госдумы РФ и Милли Меджлисом Азербайджана продолжатся традиционно дружественные отношения и сотрудничество.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также выразил российскому коллеге соболезнование в связи с гибелью людей в результате происшествия в городе Пермь, российский лидер поблагодарил азербайджанского коллегу.