Мишустин: Крым получит дополнительные средства на восстановление после ливней

Крым получит дополнительно около 500 млн рублей на восстановление после сильных ливней и паводков минувшего лета, - заявил сегодня на совещании со своими заместителями премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Правительство окажет региону дополнительную помощь, выделим на ликвидацию последствий стихии около полумиллиарда рублей. Большую часть, почти 400 млн рублей, получат жители республики на покупку, строительство нового или капитальный ремонт прежнего жилья", - рассказал глава кабмина, передает ТАСС.

Эти средства помогут крымчанам приобрести дома и квартиры, а также отремонтировать свыше 33 тыс квадратных метров жилья, а остальная сумма пойдет на расчистку русла рек в Ялте и в Бахчисарайском районе, где из-за дождевого паводка в них образовались завалы, которые мешают свободному прохождению воды.

"Устранение этих препятствий поможет не только восстановить естественный ток в реках, но и снизить вероятность повторных паводков", - , добавил Мишустин.

Премьер напомнил, что ряд районов на юге страны пострадал летом из-за сильных дождей – так, в Крыму реки вышли из берегов, затопили дороги, пострадало имущество граждан.