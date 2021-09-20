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Мишустин заявил о необходимости поэтапно сокращать использование нефти и газа

Мишустин заявил о необходимости поэтапно сокращать использование нефти и газа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции, что необходимо готовиться к поэтапному сокращению углеводородов.

"Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля. [Нужно] повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику, строить соответствующую инфраструктуру", - цитирует его ТАСС.

Глава правительства также отметил, что вызовы, связанные с изменениями климата, являются важной темой, на которую обратил особое внимание президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Помимо этого, Мишустин сообщил, что до конца 2021 года должен быть разработан и утвержден сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. "Все соответствующие поручения подписаны", - сказал премьер.

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Вестник Кавказа

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