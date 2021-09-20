"Газпром" перекачал в Турцию рекордные 20 млрд кубометров газа

"Газпром" с 1 января по 19 сентября 2021 года поставил в Турцию 20,3 млрд кубометров газа, что стало рекордом для данного периода, сообщается в Telegram-канале компании.

"Это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 млрд кубических метров) больше, чем в 2020 году (8 млрд кубометров)", - говорится в сообщении "Газпрома", передает РИА Новости.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили двустороннее сотрудничество в газовой сфере и будущие поставки газа, высоко оценив работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые транспортируют российский газ через Черное море потребителям, - говорится в сообщении компании.