На Кавказ и Юг России идут циклоны - МЧС

В ближайшие дни на Юге России и Северном Кавказе прогнозируется активизация циклонов, которые принесут с собой непогоду, - предупредили в МЧС России.

"На текущей неделе вероятна активизация циклонической деятельности на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. За счет этого могут быть подтоплены пониженные участки местности, повреждены объекты связи и энергетики, затруднено движение всех видов транспорта на территории Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской области. Также из-за переувлажнения грунтов и прогнозируемых осадков сохраняются высокие риски возникновения экзогенных геологических процессов в Краснодарском и Ставропольском краях, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Северной Осетии", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС, передает "Это Кавказ".

Помимо этого, в третьей декаде сентября активизируется сезонная миграция перелетных птиц, что увеличивает риски возникновения происшествий и инцидентов на воздушном транспорте на территории 19 субъектов РФ, - добавили в МЧС.