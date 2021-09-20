Грузинские таможенники ставят заслон узбекским туристам

Грузинские таможенники в аэропорту Тбилиси без объяснения причин не пускают в страну туристов из Узбекистана, - пишет "Потребитель.уз".

"Мы купили авиабилеты, забронировали отель, определили маршруты и всей группой вылетели в Тбилиси. В аэропорту ко мне и еще троим из нашей группы подошли люди в штатском и попросили пройти с ними для беседы. Не представившись и не назвав причин, нас проводили в кабинет, где стали задавать вопросы, касающиеся не только цели приезда, но и личные – род занятий, интересы и так далее. Также были осмотрены содержимое телефонов. Допрос проводился как вместе, так и по отдельности с каждым", – отметил пользователь, передает Podrobno.uz.

Вопрос о причине особого внимания к отдельным туристам остался без вразумительного ответа. Причем человек, представившийся "работником органов" и "большим человеком", а также другие сотрудники вели себя крайне дерзко, нагло и вызывающе, после чего было объявлено, что туристов возвращают обратно. В итоге четверо из группы улетели обратно тем же рейсом. Кроме того, назад отправили еще семь пассажиров, прилетевших с ними.

"На каком основании граждан Узбекистана при полном порядке в документах и без проблем с законом не пропускают в дружественную страну с безвизовым режимом?", - недоумевают туристы.

"Хочу предупредить всех, кто собирается посетить Грузию, что никто ни от чего не застрахован, и подобная ситуация может случиться и с вами", – пишут они.

Люди ждут официальных комментариев МИД Узбекистана и посольства Грузии, но выражают уверенность, что такая ситуация не улучшит турпоток из Узбекистана в Грузию.