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Хабибу исполнилось 33 года

Хабибу исполнилось 33 года

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов празднует день рождения.

Бывшему чемпиону UFC в легком весе исполнилось 33 года.

Организация поздравила спортсмена с днем рождения, опубликовав пост на своей странице в Instagram.

"Присоединяйтесь к нам и поздравьте с днем рождения Хабиба Нурмагомедова!" — говорится в тексте.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

 
 
 
 
 
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Публикация от ufc (@ufc)

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