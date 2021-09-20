Хабибу исполнилось 33 года

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов празднует день рождения.

Бывшему чемпиону UFC в легком весе исполнилось 33 года.

Организация поздравила спортсмена с днем рождения, опубликовав пост на своей странице в Instagram.

"Присоединяйтесь к нам и поздравьте с днем рождения Хабиба Нурмагомедова!" — говорится в тексте.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.