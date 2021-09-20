Наркотики в ковре и пистолет нашли у мужчины в Магасе

Оружие и наркотики были найдены у жителя Краснодара, временно проживающего в Магасе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

Во время проведения в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, обыска в квартире по месту жительства мужчины 1987 г.р., зарегистрированного в Краснодаре, был найден и изъят пистолет Макарова калибра 9 мм, в магазине которого находился один патрон.

Там же правоохранители нашли и изъяли спрятанный внутри ковра полимерный пакет с 364,04 г героина.

Были открыты уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч. 30 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Владелец оружия и наркотика задержан и помещен в ИВС в Назрани.