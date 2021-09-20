"Единая Россия" получила большинство в Дагестане

Партия "Единая Россия" одержала победу на выборах в Государственную думу в Дагестане, набрав 81,18% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает пресс-служба республиканского Избиркома.

"По итогам голосования на выборах депутатов Государственной Думы на территории Республики Дагестан за "Единую Россию" проголосовали 81,18% избирателей, за СРЗП – 5,56%, ЛДПР – 2,49%, "Партию Роста" – 1,05%, за остальные партии проголосовали менее 1% избирателей", - сказано в сообщении.

На выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам в Дагестане в Северном одномандатном избирательном округе №10 победил Абдулхаким Гаджиев от "Единой России" (84,87%), в Центральном одномандатном избирательном округе №11 – Мурад Гаджиев, "Единая Россия" (80,20%), в Южном одномандатном избирательном округе №12 – Джамаладин Гасанов, "Единая Россия" (73,31%).