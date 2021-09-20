В Подмосковье прививку от коронавируса сделали более 3,5 млн человек

В Московской области вакцинацию от коронавируса прошли свыше 3,5 млн человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ведомстве добавили, что план по вакцинации от коронавируса выполнен в регионе почти на 95%.

"Осенью традиционно отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Не стоит забывать, что и коронавирус никуда не ушел. Чтобы обезопасить себя и близких от опасной болезни, необходимо сделать прививку. На данный момент это самый эффективный способ защиты", - напомнила глава министерства Светлана Стригункова.

Всего в Московской области коронавирусом инфицированы 437 586 человек, жертвами пандемии стали 8 073 пациента.