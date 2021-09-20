Стало известно, когда в Нур-Султане включат отопление

В акимате Нур-Султана рассказали, что в настоящее время отопление по заявкам стали давать в некоторые социальные объекты, тепло в дома дадут после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура будет составлять 10 или менее градусов.

Готовность социальных объектов в городе к отопительному сезону составляет 100%, тепло уже дают в медицинские учреждения, объекты образования, детсады.

В Нур-Султане еще ведутся работы по газификации жилых массивов, модернизации теплоэлектроцентралей, а также переводу водогрейных котлов ТЭЦ на газ.