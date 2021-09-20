Узбекистан рассказал, когда восстановит транспортное сообщение с Афганистаном

Узбекистан планирует восстанавливать автомобильное и железнодорожное сообщение с Афганистаном, сообщил спецпредставитель президента РУз по этой стране Исматулла Иргашев в кулуарах конференции "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".

"Конечно, мы будем восстанавливать автомобильное и железнодорожное сообщение с Афганистаном, которым в эту страну доставляются продукты питания и медицинские препараты, в которых афганцы сейчас очень нуждаются в период пандемии, это будет делаться из соображений гуманизма", - цитирует его ТАСС.

Дипломат напомнил, что Ташкент закрыл границу с Афганистаном и прекратил выдачу виз исключительно в связи с пандемией.

Теперь, уточнил спецпредставитель, сложно прогнозировать, сколько продлятся эти ограничения, так как их отмена зависит не только от улучшения эпидемиологической ситуации в Афганистане, но и от процесса формирования постоянных органов власти в стране, так как действующее правительство является временным.

Организаторы конференции - международный дискуссионный клуб "Валдай" и Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.