Из Ростова в Сочи на ноябрьские праздники пустят дополнительный поезд

Дополнительный пассажирский поезд запустят в начале ноября из Ростова-на-Дону в Сочи.

Поезд "Ростов-Главный - Роза Хутор" отправится из Ростова-на-Дону 3 ноября в 21.45 и прибудет на станцию Роза Хутор 4 ноября в 10.26. В пути он сделает остановки в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе и Адлере. Обратно туристы отправятся 7 ноября в 18.17 и вернутся в Ростов-на-Дону 8 ноября в 10.38.

На ноябрьские праздники "Федеральная пассажирская компания" запустит около 160 дополнительных поездов на популярных направлениях.