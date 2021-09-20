Стрельба по полицейским в Алматы: пять человек погибли

Житель Алматы, которого выселяли из частного дома, открыл огонь и убил пять человек. Изначально информация появилась в социальных сетях, затем ее подтвердили в правоохранительных органах.

По данным госорганов, сигнал о перестрелке поступил в дежурную часть в 17.20.

На данный момент установлено, в микрорайоне Акбулак во время выселения из частного дома по постановлению суда гражданина и его близких началась перестрелка: мужчина 1967 г.р. открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым и сотрудникам ДЧС.

В результате он убил пятерых: двух полицейских, частного судебного исполнителя и еще двух человек.

Правоохранители обезвредили и задержали подозреваемого, пишет Sputnik Казахстан.