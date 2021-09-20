Стрельба по полицейским в Алматы: пять человек погибли
Житель Алматы, которого выселяли из частного дома, открыл огонь и убил пять человек. Изначально информация появилась в социальных сетях, затем ее подтвердили в правоохранительных органах.
По данным госорганов, сигнал о перестрелке поступил в дежурную часть в 17.20.
На данный момент установлено, в микрорайоне Акбулак во время выселения из частного дома по постановлению суда гражданина и его близких началась перестрелка: мужчина 1967 г.р. открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым и сотрудникам ДЧС.
В результате он убил пятерых: двух полицейских, частного судебного исполнителя и еще двух человек.
Правоохранители обезвредили и задержали подозреваемого, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа
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