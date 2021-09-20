В Госдуму впервые за 20 лет прошли пять партий

В Центризбиркоме РФ озвучили последние результаты по итогу голосования на выборах в Госдуму VIII созыва, в думу проходят пять партий.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, общая явка избирателей по всей России составила 51,68 %. "Это больше, чем в прошлую кампанию. Мы видим серьезные отличия от кампании, которая была пять лет назад. Это расширение политического разнообразия в самой думе", - подчеркнула она.

В Госдуму впервые за 20 лет прошли сразу пять партий. "Помимо этого, будут представители трех партий, победивших на одномандатных округах. В общей сложности в думе будут представители из восьми партий. Пять парламентских и три непарламентских", - рассказала Памфилова.

"Единая Россия" набрала 49,82% голосов, КПРФ - 19%, ЛДПР - 7,4%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,4%, "Новые люди" - 5,3%.