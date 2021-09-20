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Врач назвал условие для отмены коронавирусных ограничений в Грузии

Врач назвал условие для отмены коронавирусных ограничений в Грузии

Ограничения по коронавирусу в Грузии будут отменены только в том случае, если к декабрю от Covid-19 не будет привито 60% населения, предупредил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.

По его словам, если ежедневно в стране не будет вакцинироваться 20 тыс человек, Грузия не сумеет преодолеть 60-процентный порог.

"Такой риск, правда, есть. Если мы не преодолеем 60-процентный барьер, останутся ограничения, обязательнее ношение масок и та некомфортная среда, в которой нам приходится жить", - цитирует его Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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