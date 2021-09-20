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Путин продлил контрсанкции до 2023 года

Путин продлил контрсанкции до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ. Документ опубликован на сайте правовой информации.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года" - сказано в заявлении.

Отмечается, что правительству поручено обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации указа, а также вносить предложения при необходимости.

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Вестник Кавказа

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