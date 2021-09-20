Азербайджанские яблоки и томаты продолжат поступать в Россию вагонами

Азербайджанские производители смогут в течение еще полугода поставлять в Россию яблоки и томаты железнодорожными вагонами. Соответствующей договоренности достигли глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли в ходе встречи в формате видеоконференции.

"По результатам переговоров принято решение продлить до 1 апреля 2022 года разрешение Россельхознадзора осуществлять поставки из Азербайджана в Россию яблок и томатов железнодорожными вагонами", - говорится на сайте российского ведомства.

После 1 апреля поставщикам нужно будет перейти на контейнерные перевозки.

Изначально переход на контейнерные перевозки должен произойти после 1 октября 2021 года.