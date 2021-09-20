Россия улучшила положение в глобальном рейтинге инноваций

В ежегодном глобальном рейтинге инноваций Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) Россия поднялась на 45-е место, в прошлом году страна была на две строчки ниже.

В основе рейтинга глобальный индекс инноваций (ГИИ), он учитывает такие параметры, как институты, человеческий капитал и исследования, знания и технологии, инфраструктура, развитие рынка и бизнеса, креативность.

Россия в рейтинге из 132 стран расположилась между Вьетнамом и Индией. В первую десятку вошли Швейцария, Швеция, США, Великобритания, Республика Корея, Нидерланды, Финляндия, Сингапур, Дания и Германия.

Лучшие оценки Россия получила по следующим показателям: развитие высшего образования (14-е место), торговля, конкуренция и масштабы рынка (17-е), формирование знаний (26-е), исследования и развитие (33-е), информационные и коммуникационные технологии (36-е). Худшие - за экологическую устойчивость (101-е) и регулятивную среду (92-е место).