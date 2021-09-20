Как "Единой России" удалось остаться партией большинства?

В России прошли выборы в Госдуму. Как "Единой России", несмотря на падение рейтингов, удалось добиться большинства, и почему просела партия Жириновского, давайте разберемся вместе.

На минувших выходных в России состоялось одно из трех важнейших событий последних трех лет. В 2018 году россияне выбирали президента. Тогда с большим отрывом от конкурентов (76,69%) победил Владимир Путин. Два года спустя они проголосовали по поводу поправок в Конституцию РФ. За поправки выступило еще больше избирателей (77,92%). И вот сейчас прошли выборы в парламент. В отличие от двух других голосований, здесь власть показывает менее уверенный результат, но все же добивается своего. Партия "Единая Россия" набирает конституционное большинство. По одномандатным округам ЕР получила 195 из 225 мест, а по партийным спискам - 49,82%.

Меньший результат власти по сравнению с выборами президента и референдумом связан с падающей популярностью "Единой России". Очень сильно на рейтинге ЕР сказалась непопулярная пенсионная реформа. Из-за нее в начале 2019 года поддержка партии, по опросам ВЦИОМ, упала до исторического минимума - 32,7%. С учетом всего этого ожидать уверенной победы на выборах в Госдуму было бы странно. Ситуацию, возможно, спасло то, что от "Единой России" выдвинулись два ярких политика – Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Министр обороны, как и глава МИД, имеет непререкаемый авторитет. Из членов правительства эти два человека, пожалуй, безукоризненно выполняют свои задачи. И об этом свидетельствуют успехи российской армии и дипломатии.

При руководстве Шойгу Россия наконец-то перестала быть догоняющей ядерной державой и по отдельным видам вооружения обогнала Соединенные Штаты, например, в гиперзвуковом оружии. В тандеме с Лавровым Шойгу добился укрепления позиций России на Ближнем Востоке. Если до ввода войск в Сирию в 2015 году мнение Москвы никому не было интересно и США вместе с союзниками буквально сносили режимы от Ливии до Ирака, то теперь Россия стала одним из главных арбитров. На фоне обострения отношений США с Турцией, Ираном и даже союзником Саудовской Аравией эти региональные силы все больше заинтересованы в партнерстве с Кремлем.

Вторым фактором, позволившим "Единой России" победить, стала ее связь с Путиным. Президент является де-факто лидером ЕР. Немалая часть сторонников партии голосуют за нее не из-за большой любви к депутатам-единороссам, а из симпатии лично к президенту.

В отличие от депутатов и губернаторов, которых есть за что критиковать, результат работы президента на виду. Путин олицетворяет в глазах граждан сильного политика, которых в современном мире раз-два и обчелся. Президент уделяет большое внимание благосостоянию военных, бюджетников и матерей-одиночек. В последних посланиях Федеральному собранию Путин постоянно принимал решения об увеличении выплат и пособий многодетным семьям, нуждающимся и пострадавшим от экономического кризиса. Народ все еще помнит его достижения в начале 2000-х и победу над терроризмом внутри страны. Не говоря уже об успехах в области обороны, дипломатии и продвижении российских энергопроектов в мире.

Если говорить о других партиях, то можно заметить почти двукратный рост голосов у КПРФ. Этот феномен, на мой взгляд, связан а) с кризисом и ростом запроса у населения на Социальное государство, б) со старением населения в пользу традиционного электората КПРФ в лице пенсионеров, и в) падением рейтинга других партий, в частности, ЛДПР.

Партия Жириновского еще на последних выборах шла на равных с коммунистами, но теперь сильно просела и едва набирает 8%. Такая просадка может быть вызвана тем, что Жириновский своими выходками окончательно вызвал у населения к себе антипатию. Он не заступился за своего однопартийца Фургала, когда против него началось уголовное расследование и так и не смог взрастить себе достойную и яркую замену.

Примерно в той же ситуации находится "Справедливая Россия". Она смогла войти в Госдуму лишь благодаря тому, что объединилась с патриотами (создав блок "Справедливая Россия — Патриоты — За правду"), которые, видимо, и оттянули электорат Жириновского.

Единственной загадкой на выборах осталась партия "Новые люди". О них многие узнали только тогда, когда пошли голосовать. Эта правоцентристская партия – не что иное как представительство Общероссийского народного фронта в Госдуме. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев является одним из предводителей ОНФ. А сам ОНФ лично возглавляется Владимиром Путиным.

В сухом остатке в нынешнем составе Госдумы мы будем иметь правящую "Единую Россию", которая держится на авторитете президента, три партии из системной оппозиции и новичков в лице "Новых людей".