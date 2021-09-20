ДТП в Дагестане унесло жизни двух человек

В Дахадаевском районе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"Столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и Hyundai Sonata. Погибли 26-летний водитель и 27-летний пассажир первого автомобиля. Водитель Hyundai и 2-летний ребенок госпитализированы с различными телесными повреждениями", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что виновником аварии является водитель Chevrolet, который выехал на встречную полосу.