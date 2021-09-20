Поезд снова сломался в Ташкентском метрополитене (ВИДЕО)

В Ташкентском метрополитене случился очередной инцидент, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги").

"В 09.10 (07.10 мск) в подвижном составе №41, следовавшем от станции "Гафур Гулям" до станции "Чорсу", в системе воздухораспределения произошел технический сбой", - сказано в нем.

В целях обеспечения безопасности поезд под номером 43, ехавший за ним, высадил пассажиров и доставил неисправный состав в пункт техосмотра. Неполадки удалось устранить в 09.25 (07.25 мск) .

В УТЙ принесли пассажирам извинения за неудобства.