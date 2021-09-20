"Единая Россия" окончательно победила в Чечне

Партия "Единая Россия" одержала победу на выборах в Государственную думу в Чечне, набрав 96,13% после обработки 100% протоколов, сообщает Избирком ЧР.

"По результатам выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу "Единая Россия" набрала 96,13% (703 613) голосов избирателей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что остальные партии не набрали и 1%.