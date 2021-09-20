Главная » Новости

Дагестанский боец выступит в UFC 25 сентября

Дагестанский боец выступит в UFC 25 сентября

Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов проведет поединок на турнире UFC, который состоится 25 сентября в Лас-Вегасе.

Его соперником станет американский боец Крис Докас.

Отмечается, что этот поединок станет первым для Абдурахимова в UFC с 2019 года, когда он проиграл Кертису Блэйдсу.

Абдурахимов находится на седьмом месте в списке лучших бойцов-тяжеловесов. В промоушене спортсмен провел в восемь поединков, в которых пять раз побеждал и трижды проигрывал.

590 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!