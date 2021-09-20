Дагестанский боец выступит в UFC 25 сентября

Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов проведет поединок на турнире UFC, который состоится 25 сентября в Лас-Вегасе.

Его соперником станет американский боец Крис Докас.

Отмечается, что этот поединок станет первым для Абдурахимова в UFC с 2019 года, когда он проиграл Кертису Блэйдсу.

Абдурахимов находится на седьмом месте в списке лучших бойцов-тяжеловесов. В промоушене спортсмен провел в восемь поединков, в которых пять раз побеждал и трижды проигрывал.