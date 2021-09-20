В массовом ДТП в Актобе погиб новорожденный

В выходные в Актобе произошла авария, в которой погиб младенец.

В полиции сообщили, что водитель "Лады Приора" при перестроении не уступил дорогу, что привело к столкновению с Daimler Chrysler. Затем "Лада" столкнулась с "ГАЗелью", а та врезалась в ВАЗ-2115. В "Ладе" находилися два пассажира - 23-девушка и младенец 2021 года рождения. Ребенок скончался в больнице не приходя в сознание, девушка также была госпитализирована.

По факту аварии начато следствие по статье 345 Уголовного кодекса "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".