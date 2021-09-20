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МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с атакой на университет в Перми

СКР
СКР

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с нападением на Пермский государственный университет, произошедшим сегодня утром. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter ведомства.

"Выражаем искренние и глубокие соболезнования народу России, семьям и родным погибших в результате нападения на Пермский государственный университет и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказано в нем.

Как сообщается на сайте Минздрава РФ, жертвами "пермского стрелка" стали 6 человек, 24 пострадали, у 19 из них - огнестрельные ранения. Всем им оказывается медицинская помощь.

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