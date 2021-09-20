"Газпром" впервые с начала года не забронировал допмощность транзита через Украину

"Газпром" отказался бронировать на октябрь дополнительную транзитную мощность через Украину, от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа" компания выкупила только треть, следует из итогов аукционов бронирования газотранспортных мощностей.

В предыдущие месяцы текущего года "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн куб м в сутки). На этот год у компании действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров - это 109 млн куб. м в сутки.