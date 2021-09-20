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Пашинян - Оверчуку: Армения "крайне заинтересована" в разблокировке коммуникаций

Пашинян - Оверчуку: Армения &quot;крайне заинтересована&quot; в разблокировке коммуникаций

Армения весьма заинтересована в разблокировке коммуникаций в регионе, об этом заявил на встрече с вице-премьером России Алексеем Оверчуком премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы крайне заинтересованы в открытии коммуникаций, так как видим в этом возможность преодолеть блокаду Армении, в которой, к сожалению, мы находимся более 25 лет. Надеемся, что в результате работы мы придем к конкретным решениям", - приводит слова главы Кабмина его официальный сайт.

Кроме того, Никол Пашинян выразил благодарность за организацию на высоком уровне работы трехсторонней группы по разблокировке коммуникаций.

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