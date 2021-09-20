Россия и Южная Осетия подписали соглашение о двойном гражданстве

Соглашение о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией подписали глава МИД республики Дмитрий Медоев и посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.

Ранее проект соглашения был одобрен президентом России Владимиром Путиным.

По соглашению граждане одного из государств могут стать гражданами другой не теряя первое гражданство. Кроме того, лица с двойным гражданством могут проходить военную службу по месту постоянного проживания, во второй стране они будут освобождены от призыва.