Россия и Южная Осетия подписали соглашение о двойном гражданстве
Соглашение о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией подписали глава МИД республики Дмитрий Медоев и посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.
Ранее проект соглашения был одобрен президентом России Владимиром Путиным.
По соглашению граждане одного из государств могут стать гражданами другой не теряя первое гражданство. Кроме того, лица с двойным гражданством могут проходить военную службу по месту постоянного проживания, во второй стране они будут освобождены от призыва.
Вестник Кавказа
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