Газовые цены снова взяли отметку $900 в Европе

Цена на газ в Европе сегодня в ходе торгов на бирже ICE снова пошла в рост, об этом говорят данные торгов.

Стоимость октябрьского фьючерса поднималась в частности до $908 за 1 тыс кубометров после того, как находилась ниже $800 в пятницу 17 сентября, передает ТАСС.

Тем не менее, на 13:40 мск его цена на хабе TTF в Нидерландах упала до $890 за 1 тыс кубометров.

Ранее сегодня стало известно, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину.