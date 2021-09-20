Дагестанец вошел в состав сборной России на матчи отбора к ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обнародовал расширенный расширенный состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

Голкиперы: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев, ("Байер"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Станислав Крицюк ("Зенит").

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор").

Хавбеки: Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все - "Динамо"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Антон Зиньковский ("Крылья Советов").

Форварды: Гамид Агаларов ("Уфа"), Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо"), Артем Дзюба ("Зенит").

Стоит отметить, что в расширенном списке сборной оказался игрок "Уфы" Гамид Агаларов, который является лучшим бомбардиром текущего первенства Российской премьер-лиги (8 мячей). Сам футболист является уроженцем Дагестана и воспитанником махачкалинского "Анжи".