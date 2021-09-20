В Узбекистане смягчили коронавирусные ограничения

В Узбекистане на фоне стабилизации обстановки с коронавирусом смягчили часть ограничений, связанных с пандемией.

С 20 сентября в республике разрешено проведение семейных торжеств, свадеб и церемоний в банкетных залах не более чем на 100 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также одобрение получило предложение Управления мусульман Узбекистана и Комитета по делам религий об отмене ограничений по проведению пятничных молитв - с 24 сентября пятничные молитвы можно будет проводить внутри мечетей.

Кроме того, в республике разрешили проводить зрелищные, культурно-развлекательные и массовые мероприятия в том числе в театрах, кинотеатрах и концертных залах.